Bundesliga, Levekerkusen si riprende la vetta. Dortmund, solo un pari

ROMA - In Bundesliga si riprende il primato il Leverkusen, che batte tra le mura amiche il Friburgo (2-1) e rimette la freccia sul Bayern. Quarta vittoria consecutiva per i rossoneri. Solo un pareggio invece per il Borussia Dortmund, eurorivale del Milan in Champions League, che non va oltre il (3-3) contro l'Eintracht a Francoforte, fallendo così l'aggancio al Bayern Monaco, vittorioso ieri (8-0) in casa sul Darmstad. I bavaresi restano così a+2 sui gialloneri, che sfideranno proprio nel prossimo turno (sabato 4 novembre) al Westfalenstadion.