DARMSTADT - Vittoria in trasferta per il Bochum nell'anticipo della 10ª giornata di andata di Bundesliga. La formazione guidata in panchina da Letsch ha espugnato per 2-1 il campo del Darmstadt. vantaggio di Asano al 25', padroni di casa sul pari al 43' con Nurnberger. A chiudere la gara ci pensa ancora Asano che al 54' sigla la doppietta e porta i tre punti al Bochum, ora a 8 punti in classifica contro i 7 del Darmstadt.