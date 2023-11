Kane, altra doppietta: numeri super, vola il Bayern. Vince lo Stoccarda

GERMANIA - I bomber della Bundesliga sono loro, Harry Kane e Serhou Guirassy, e Bayern Monaco e Stoccarda volano in campionato. I bavaresi vincono 4-2 contro l'Heidenheim, ma non senza soffrire: dopo il 2-0 firmato dall'ex punta del Tottenham, arrivato nella classifica marcatori a 17 gol in 11 partite di Bundes (21 reti in 16 gare contando anche le coppe), gli ospiti pareggiano in tre minuti (67' e 70'). Guerreiro al 72' e Choupo-Moting all'85' effettuano il nuovo sorpasso e ribadiscono la forza del Bayern, ora a 29 punti in classifica. Lo Stoccarda invece si aggiudica lo scontro diretto con il Borussia Dortmund: Guirassy (15 gol in 11 gare) segna il rigore decisivo all'83' del 2-1 finale. Nelle altre due partite dell'undicesima giornata, 0-0 tra Darmstadt e Mainz e 1-1 tra Augsburg e Hoffenheim.