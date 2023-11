Bayern, basta Kane per battere il Colonia e salire in vetta

COLONIA (GERMANIA) - Nell'anticipo della 12ª giornata di Bundesliga il Bayern Monaco non sbaglia e con il minimo scarto sbanca il campo del Colonia. Decisivo Kane con un gol al 20' del primo tempo. L'attaccante risulta ancora una volta l'uomo giusto al momento giusto realizzando il 18° centro nel campionato tedesco. Il Bayern Monaco ha avuto molte altre occasioni per segnare, ma la partita è entrata in archivio con il punyeggio di 1-0.