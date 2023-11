Union Berlin, solo un pari senza Bonucci. Il Dortmund torna a vincere

La 12ª giornata di Bundesliga vede l' Union Berlin frenare ancora una volta, con un pareggio contro l'Augsburg . A pochi giorni dalla sfida in Champions contro il Milan, il Borussia Dortmund ritrova la vittoria. Il Leverkusen di Xabi Alonso vince e torna in testa.

Union Berlin, crisi senza fine

Nonostante il cambio in panchina (da Fischer a Grote), l'Union Berlin non riesce ad uscire dalla crisi. Contro l'Augsburg e senza Leonardo Bonucci, fermo per infortunio, un gol di Volland all'88' riesce ad evitare la decima sconfitta stagionale. Ma l'Union resta comunque all'ultimo posto con sette punti.

Show Dortmund, Xabi Alonso in testa

A pochi giorni dalla sfida in Champions contro il Milan, il Borussia Dortmund ribalta un 0-2 contro il Moenchengldbach, chiudendo con un clamoroso 4-2: Sabitzer (30'), Fullkrug (32') e Bynoe-Gittens (45'). Malen al 97' guidano la rimonta e riportano i gialloneri alla vittoria dopo due sconfitte consecutive. Si riporta in testa alla classifica il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, sorpassando nuovamente il Bayern Monaco grazie al 3-0 contro il Werder Brema. Il Friburgo di Grifo si ferma sull'1-1 con il Darmastadt. Infine vittoria del Wolfsburg contro il Lipsia per 2-1.