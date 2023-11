Heidenheim-Bochum 0-0, il Mainz scavalca l'Union Berlino di Bonucci

Bundesliga: la classifica

Bundesliga: risultati, tabellini e calendario

Bundesliga, due pareggi chiudono la 12ª giornata

Senza reti la sfida tra Heidenheim e Bochum, con i padroni di casa che agganciano così il Werder Brema a quota 11, mentre il Bochum balza a 10 punti. Si è chiusa invece con il risultato di 1-1 il match tra Hoffenheim e Mainz. La prima frazione di gara si sblocca al 39' quando Richter porta in vantaggio gli ospiti prima dell'intervallo. Nel secondo tempo i padroni di casa ci mettono poco per riportare il risultato in parità con Skov, che al 49' firma il gol del definitivo 1-1. Piccolo passo in avanti in classifica per le due contendenti con l'Hoffenheim che si porta a quota 20, mentre il Mainz abbandona il penultimo posto scavalcando l'Union Berlino di Bonucci e salendo a 8 punti.

Heidenheim-Bochum 0-0: cronaca, statistiche e tabellino

Hoffenheim-Mainz 1-1: cronaca, statistiche e tabellino