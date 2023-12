Bundesliga, la capolista Leverkusen frena: pari casalingo con il Dortmund

LEVERKUSEN (GERMANIA) - Un pareggio quasi in extremis, che consente al Bayer Leverkusen di mantenere la vetta della classifica. Nella 13ª giornata di Bundesliga il Borussia Dortmund prova a mettere paura alla capolista, ma la squadra di Xavi Alonso - dopo aver rincorso per gran parte della sfida, riporta il risultato in equilibrio. Ospiti in vantaggio dopo appena cinque minuti con il difensore norvegese Ryerson che sfrutta al meglio un assist di Fullkrug. Il Bayer Leverkusen va immediatamente alla ricerca del pareggio, ma gli interventi del portiere avversario Kobel salvano la porta del Borussia in più di un'occasione. Nella ripresa il forcing della squadra di Xavi Alonso viene premiato al 79' quando l'ex giallorosso Schick offre un ottimo assist per Boniface che riporta il risultato in equilibrio. A questo punto, i padroni di casa vanno alla ricerca del successo, ma nel recupero il Borussia Dortmund fallisce una clamorosa occasione con Fullkrug che fallisce il bersaglio indirizzando il suo colpo di testa sopra la traversa. Alla BayArena termina uno a uno.