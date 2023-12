Clamoroso ko del Bayern contro l'Eintrancht e in Germania Kim fa discutere

Il clamoroso ko del Bayern Monaco contro l'Eintrancht per 5-1 in Bundesliga fa discutere in Germania. Si tratta solo della prima sconfitta in Bundesliga per i bavaresi, che prima di ieri avevano la miglior difesa in campionato, ma tanto è bastato a Tuchel e ai suoi uomini per ritrovarsi con il dito puntato contro. Nell'occhio del ciclone è finito anche l'ex Napoli Kim.