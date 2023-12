Bundesliga, pari e spettacolo tra M'Gladbach e Werder Brema

MOENCHENGLADBACH (GERMANIA) - Gol e spettacolo nell'anticipo della 15esima giornata di Bundesliga: termina con un pirotecnico 2-2 la sfida tra il Borussia Moenchengladbach e Werder Brema (sospesa al 12' del primo tempo per il lancio di monete di cioccolato in campo). Gli ospiti passano al 7' con l'ex Eintracht Francoforte Borre ma il Borussia non ci sta e pareggia al 45' con Reitz. Il classe 2002 è ispirato e, a inizio ripresa, segna la doppietta che porta avanti la squadra di Seoane. Il Werder accusa inizialmente il colpo ma trova il nuovo pari al 76' con Ducksch che fissa il punteggio sul 2-2 finale. Il Borussia sale così a 17 punti, a +2 sul Werder che raggiunge quota 15.