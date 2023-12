Bundesliga: pari del Dortmund, sprofonda l’Union Berlino di Bonucci

BERLINO (Germania) - Nella 15ª di andata altro passo falso per il Borussia Dortmund di Terzi? che raccoglie soltanto un punto contro l’Augsburg. Brillante successo del Bochum contro l’Union Berlino, Wolfsburg e Heidenheim vincono in trasferta.

Augsburg-Borussia Dortmund 1-1

Il Borussia Dortmund pareggia in trasferta, ma è un punto che serve a poco: i gialloneri rischiano di allontanarsi ulteriormente dalla zona Champions League. Il bosniaco Demirovic porta in vantaggio i padroni di casa, ma il Borussia Dortmund riporta il risultato in equilibrio grazie alla rete dell’olandese Malen.

Augsburg-Borussia Dortmund 1-1; tabellino e statistiche

Bochum-Union Berlino 3-0

Giornata amara per l’Union Berlino di Leonardo Bonucci che per la seconda volta consecutiva finisce in panchina. La formazione biancoblu perde in malo modo in trasferta a Bochum: i padroni di casa trovano il vantaggio nel recupero del primo tempo grazie al giapponese Asano, in avvio di ripresa il portoghese Paciencia firma il raddoppio. Stoger chiude la partita segnando il terzo gol su calcio di rigore.

Bochum-Union Berlino 3-0; tabellino e statistiche

Darmstadt-Wofsburg 0-1

Prezioso successo esterno per il Wolfsburg che trova tre punti e muove sensibilmente la propria classifica. Dopo appena 27 minuti gli ospiti restano in dieci per l’espulsione di Lacroix. Nonostante l’inferiorità numerica, il Wolfsburg trova il gol decisivo a metà ripresa grazie al centrocampista croato Majer.

Darmstadt-Wofsburg 0-1; tabellino e statistiche

Mainz-Heidenheim 0-1

Prezioso colpo esterno per l’Heidenheim che inguaia il Mainz spingendolo all’ultimo posto in classifica in condominio con il Darmstadt. Gli ospiti sbloccano immediatamente la partita grazie alla rete di Pieringer: è il gol che decide la partita.

Mainz-Heidenheim 0-1; tabellino e statistiche