Bundesliga, il Bayern fa tris con Kane e Kim. Il Leverkusen non perde un colpo

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Resta identica la classifica ai piani alti della Bundesliga dopo la 15ª giornata. Tutto facile per il Bayern Monaco che si sbarazza dello Stoccarda per 3-0. Kane segna al pronti via, poi si ripete a inizio ripresa su assist dell’ex Napoli Kim. Il difensore sudcoreano di seguito cala il tris definitivo. Da segnalare che ai bavaresi sono anche stati annullati anche due gol.