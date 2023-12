Bundesliga, al Borussia non basta Brandt. Pari tra Brema e Lipsia

I tre anticipi della sedicesima giornata della Bundesliga finiscono con tre pareggi. Spicca quello del Borussia Dortmund che in casa non è riuscito ad andare oltre l'1-1 contro il Magonza: illude Brandt che trasforma un calcio di punizione, la risposta è di van den Berg con un colpo di testa prima del riposo. Un passaggio a vuoto per il Borussia Dortmund che resta al quinto posto, a -4 punti dallo Stoccarda che sta in zona Champions League. Stesso punteggio (1-1) tra Werder Brema e Lipsia: Njinmah risponde a Openda. Lipsia comunque al terzo posto con 33 punti.