Bundesliga, super Schick trascina il Leverkusen: tripletta al Bochum

Nelle sei gare che completano la sedicesima giornata della Bundesliga, spicca la vittoria del Bayer Leverkusen capolista, sul Bochum per 4-0. Gli uomini di Xabi Alonso vengono trascinati da uno Schick strepitoso, autore di una tripletta. Vince anche il Bayern Monaco. I prossimi avversari della Lazio negli ottavi di finale della Champions League, si impongono 2-1 sul campo del Wolfsburg.

Schick trascina il Leverkusen

Il Bayer Leverkusen si conferma in testa alla classifica, sconfiggendo nettamente il Bochum con il risultato di 4-0. Gli uomini di Xabi Alonso vengono trascinato da Schick: l'ex romanista sblocca il risultato al 29' su calcio di rigore, tre minuti dopo trova il gol del raddoppio e prima dell'intervallo firma la sua tripletta. Nella ripresa arriva anche il quarto centro firmato da Boniface. Il Bayer Leverkusen resta in testa a 42 punti, a più quattro sul Bayern Monaco.

Bayern Monaco ok sul Wolfsburg

Gli uomini di Tuchel si impongono 2-1 sul campo del Wolfsburg, grazie alle reti (tutte nel primo tempo) di Musiala e Kane. Arnold ha accorciato le distanze per i padroni di casa. Vittoria anche per lo Stoccarda, che si conferma terza forza del campionato. Gli uomini di Hoeness battono l'Augusta grazie ai gol di Undav. Successi casalinghi per l'Eintracht (2-1 contro il Borussia Monchengladbach) e l'Heidenheim, che si impone 3-2 sul Friburgo.

All' Union Berlino lo scontro salvezza

Vittoria importantissima per l'Union Berlino di Bonucci (entrato nel mirino della Roma in vista del mercato di gennaio), che batte 2-0 il Colonia, grazie alle reti di Hollerbach e Fofana nella ripresa. L'ex juventino è entrato in campo al 68'. Con questo successo l'Union si lascia alle spalle la zona caldissima della classifica, arrivando a tredici punti, più tre su Colonia, Mainz e Darmstadt.

