Bonucci, la rivelazione shock: "Rifiutato un trasferimento da 100 milioni"

C'è una rivelazione di un certo peso fatta da Bonucci . L'ex difensore della Juventus, adesso vicino al Genoa dopo che la trattativa con la Roma è sfumata , è stato a un passo dal trasferimento nel 2016, ma poi ha fatto saltare il banco per proseguire l'avventura in bianconero.

Bonucci e la trattativa arenata: i dettagli

Su Bonucci c'era il Manchester City che aveva messo sul piatto ben 100 milioni di sterline per ottenere il cartellino del difensore. Come riportato dal Sun, Bonucci ha rivelato: “Nel 2016 io e il Manchester City eravamo vicini. Hanno offerto quasi 100 milioni alla Juventus ma insieme al club abbiamo deciso di continuare. Ci furono dei discorsi anche nel 2017, dopo che la Juventus mi mise in vendita, alla fine le cose dovevano andare così. Essere allenato da Guardiola sarebbe stato un grande risultato perché mi avrebbe migliorato, ma non posso lamentarmi perché ho vinto tanti trofei, premi individuali e Europei. Mi sono sempre lasciato dettare dal cuore, per questo sono rimasto alla Juventus".