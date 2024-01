Bonucci, assist vincente con uno dei suoi lanci. Il tecnico dell'Union: "Un lusso"

Bonucci, assist vincente con l'Union Berlino: i complimenti di Bjelica

Leonardo Bonucci assoluto protagonista della prima sfida del 2024 del suo Union Berlino, uscito vittorioso dallo scontro salvezza con l'Arminia Bielefeld. Il centrale difensivo, simbolo della Juve e della storia recente della nazionale italiana, ha lasciato tutti a bocca aperta con un lancio di destro per il puntuale inserimento di Aaronson, bravo ad approfittare di un errore della retroguardia avversaria e a finalizzare il passaggio di Bonucci.

Nel dopo gara, parole al miele di mister Bjelica per Bonucci: "Leonardo é un giocatore di classe mondiale, é un lusso per noi. In fase difensiva ha dominato, non ha sbagliato nulla in fase di impostazione. Si tratta di un giocatore di prima fascia, lui vede cose che gli altri non immaginano nemmeno. Ci ha aiutato in entrambe le fasi in maniera costante, non solo sul gol dell'1-0"

Bonucci sui social: "Si parte con il piede giusto!"

Tutta la soddisfazione di Leonardo Bonucci anche sui canali social ufficiali dell'ex difensore della Juventus, che punta ancora ad una convocazione di Spalletti in vista di Euro 2024. "Si parte con il piede giusto nel 2024!", ha scritto su Instagram e Facebook il calciatore viterbese, al centro di diverse voci di mercato all'alba di questa sessione di gennaio.