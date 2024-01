Bundesliga, Musiala e Kane show: il Bayern vince nel segno di Beckenbauer

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Ritorna la Bundesliga e ritorna il Bayern Monaco. Nell'anticipo della 17ª giornata, che apre il 2024 della massima divisione tedesca, la squadra di Tuchel supera 3-0 l'Hoffenheim (ospiti che chiudono in 10 per l'espulsione di Promel) nel segno di Franz Beckenbauer, leggenda del club bavarese, omaggiato in un pre-partita denso di emozioni. All'Allianz Arena, i padroni di casa conquistano i tre punti grazie alla doppietta di Musiala, in gol al 18' e al 70' su doppio assist di un ispirato Sané e alla rete di Kane, al 22° centro in 15 partite giocate. Un successo importante per il Bayern che raggiunge quota 41 punti, a -1 dal Bayer Leverkusen capolista e con una gara da recuperare (quella dello scorso 2 dicembre con l'Union Berlino, rinviata per neve).