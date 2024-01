Bundesliga, il M'Gladbach manda ko lo Stoccarda. Solo un pari tra Bochum e Werder Brema

MONCHENGLADBACH (GERMANIA) - Cade lo Stoccarda che in questa ripresa della Bundesliga finisce ko per mano del Borussia Monchengladbach. Ai padroni di casa basta la doppietta in appena venti minuti di Robin Hack e la rete nel finale di Siebatcheu per conquistare i tre punti contro la squadra di Hoeneß che pure aveva accorciato le distanze con Vagnoman nella ripresa. Una vittoria che permette al Monchengladbach di salire al decimo posto in classifica a 20 punti. Lo Stoccarda rimane invece a quota 34.