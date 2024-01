Bundesliga, il Leverkusen allunga: vittoria all'ultimo respiro contro il Lipsia

Vittoria all'ultimo respiro per il Bayer Leverkusen che si è imposto in casa del Lipsia per 3-2. Mentre tutto lasciava presagire un pareggio nel big match della 18^ giornata di Bundesliga, Hincapie ha tirato fuori dal cilindro la rete che ha deciso l'incontro in favore della squadra allenata da Xabi Alonso. Si tratta di un risultato importantissimo perché consolida il primato del Leverkusen, il cui vantaggio sul Bayern Monaco è di otto punti. C'è da dire che i monegaschi hanno ben due partite in meno e domani saranno in campo contro il Werder Brema.