Bundesliga, Weiser condanna il Bayern: Werder Brema corsaro all'Allianz Arena!

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Clamoroso all'Allianz Arena: il Bayern Monaco crolla in casa contro il Werder Brema e scivola a -7 dal Bayer Leverkusen che nella giornata di ieri (20 gennaio) ha battuto il Lipsia in pieno recupero. Nel match della 18ª giornata di Bundesliga, i biancoverdi di Ole Werner si impongono 1-0 grazie alla rete dell'ex di giornata, Mitchell Weiser, che supera Neuer al 59'. I campioni di Germania premono sull'acceleratore, sfiorano il pareggio in più occasioni con Sané e Tel ma non riescono a superare la retroguardia del Werder che conquista i tre punti, portandosi a 20 punti (+9 sulla zona retrocessione). Il Bayern resta invece inchiodato a quota 41 ma con la possibilità di riportarsi a -4 da Xabi Alonso (ora a 48), vincendo il match di recupero con l'Union Berlino, in programma mercoledì 24 gennaio all'Allianz Arena.