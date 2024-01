Il Bayern Monaco torna alla vittoria: battuto l’Union Berlino 1-0

MONACO DI BAVIERA - Serviva vincere per scacciare via l’aria di crisi. Il Bayern Monaco batte 1-0 l’Union Berlino grazie al gol di Raphael Guerreiro al 46’. Annullata una rete a Kane al 57’ per fuorigioco. Partita dominata, ma sotto porta tante imprecisioni. In questo momento non è la miglior versione dei bavaresi, ma i tre punti conquistati nel recupero della 13esima giornata sembrano ossigeno per Tuchel. Da segnalare il rosso per il tecnico dell’Union, Bjelica, che al minuto 75’ mette le mani in faccia a Sané dopo un diverbio. Ne esce un accenno di rissa, poi allarme rientrato.