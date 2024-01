Manata in faccia in Bayern-Union: Bjelica chiede scusa, ma non a Sané

Il deprecabile episodio che ha caratterizzato la sfida tra Bayern Monaco e Union Berlino ha fatto inevitabilmente il giro del mondo. La vittoria di misura dei bavaresi è passata in secondo piano a causa della manata in faccia rifilata dal tecnico Bjelica a Leroy Sané, esterno offensivo dei campioni di Germania in carica. In giornata, sono arrivate le scuse ufficiali del trainer croato, ma non al giocatore della nazionale tedesca.