Grave episodio accaduto nel Lipsia, con due calciatori della formazione under 19 che sono stati espulsi dal club dopo aver effettuato degli insulti a sfondo razziale nei confronti di un compagno di squadra di colore. Il club non ha avuto dubbi nell'intraprendere la drastica decisione, in un periodo storico in cui si cerca di estirpare una volta per tutte questo grave problema, riemerso in Italia dopo il caso Maignan nel corso del match tra Udinese e Milan.