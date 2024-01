FRANCOFORTE (GERMANIA) - Il primo gol in campionato di Mario Gotze regala all'Eintracht Francoforte la vittoria di misura sul Mainz. Finisce 1-0, con il timbro dell'ex Borussia Dortmund che arriva al 72' del secondo tempo. Con questi tre punti l'Eintracht consolida il sesto posto nella classifica di Bundesliga, il Mainz invece rimane terzultimo in piena zona retrocessione.