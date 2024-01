Bundesliga, colpo esterno del Bayern contro l’Augsburg

BERLINO (Germania) - Nella seconda giornata di ritorno il Bayern Monaco vince in trasferta contro l’Augsburg per tre a uno grazie ai gol di Pavlovic, Davies ed Harry Kane. I bavaresi trovano il doppio vantaggio nel primo tempo, in avvio di ripresa Demirovic accorcia le distanze ma il centravanti inglese Harry Kane blinda il risultato. Nel finale l’Augsburg fallisce un calcio di rigore con Michel che avrebbe potuto riaprire la contesa. Nel recupero altro rigore per i padroni di casa, e questa volta Demirovic non sbaglia. Finisce tre a due per il Bayern Monaco che conquista tre punti preziosi in ottica campionato.