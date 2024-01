Tuchel al Barça? Bayern all'attacco: il comunicato è brutale

Xavi ha annunciato in conferenza stampa che al termine della stagione non sarà più l'allenatore del Barcellona . Una decisione che ha scosso il mondo bluagrana. Subito ci si è messi alla ricerca del suo possibile successore, e i media spagnoli hanno fortemente insistito sul nome di Tomas Tuchel . Il Bayern Monaco , il club che allena, ha risposto a queste indiscrezione con un duro comunicato.

Bayern Monaco, il comunicato sulla posizione di Tuchel

Questa la nota ufficiale del Bayern Monaco firmato dall'ad Dreesen e dal direttore sportivo Freund: “Domenica, durante una visita al nostro fan club, l'allenatore Thomas Tuchel è stato interpellato dai tifosi sulla sua carriera e sulle sue precedenti esperienze all'estero al Paris Saint-Germain e al Chelsea, e naturalmente ha fornito informazioni al riguardo durante la discussione. Ha anche risposto alle domande generali dei tifosi sulla Spagna come Paese calcistico. Non ha mai parlato di Xavi Hernández e del suo successore, come falsamente è stato affermato in seguito. Non accetteremo più affermazioni non fattuali dirette contro il nostro allenatore, che provengono sempre dalla stessa fonte”.