Bundesliga, il Bayer Leverkusen vola a +11 dal Bayern Monaco: Mainz ko

LEVERKUSEN (GERMANIA) - Il Bayer Leverkusen batte il Mainz 2-1 , ottiene la quarta vittoria consecutiva in campionato e si porta momentaneamente a più 11 sul Bayern Monaco . Nell'anticipo della 23esima giornata di Bundesliga, gli uomini di Xabi Alonso soffrono contro il Mainz (penultimo in classifica), ma trovano ugualmente il successo.

Xhaka e Andrich decisivi

Botta e risposta dopo pochi minuti dal via: al terzo Granit Xhaka controlla dal limite e calcia senza indugi, battendo il portiere avversario. Passano cinque minuti e arriva il pareggio degli ospiti: punizione dal limite verso Widmer, che prolunga di testa e trova Kohr, pronto ad insaccare. Al 68' il Leverkusen torna in vantaggio: Robert Andrich calcia dalla media distanza e sfrutta una disattenzione del portiere per trovare il gol del 2-1. Nel finale ospiti in dieci per l'espulsione di Ngankam.

