Bayer, regalo ai tifosi: "Tatuaggi gratis per festeggiare la vittoria"

Il Bayer Leverkusen offre tatuaggi gratuiti ai suoi tifosi per rendere indelebile il ricordo della prima vittoria in Bundesliga e del record imbattibilità: 49 partite di fila senza sconfitte.

Bayer, obiettivo triplete: "Una stagione speciale"

La Roma è andata vicinissima a far crollare il primato solitario, ma con un 2-2 sofferto i tedeschi lo hanno centrato e, dopo aver conquistato la finale Coppa di Germania, che disputeranno il 25 maggio contro il Kaiserslautern, sono pronti a dare l'assalto anche all'Europa League, il 22 maggio (ore 21) a Dublino contro l'Atalanta. Nell'attesa, tatuaggi per tutti: "Un'azione speciale alla fine di una stagione speciale" ha spiegato il Bayer attraverso il suo sito ufficiale annunciando la singolare iniziativa.

Tatuaggi gratis ai tifosi, il comunicato del Leverkusen

Il comunicato del club tedesco: "Il Bayer 04 offre ai tifosi, fino alla fine della stagione, la possibilità di scegliere gratuitamente uno dei tanti tatuaggi del Bayer 04. Prenota ora il tuo appuntamento per immortalare sulla tua pelle questa stagione unica".