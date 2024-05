Nell'anticipo della 33esima giornata di Bundesliga, lo Stoccarda si è imposto per 1-0 sul campo dell'Augsburg. Decisiva, per gli ospiti, la rete di Guirassy al 3' della ripresa. Con questo successo, lo Stoccarda sale al secondo posto in classifica con 70 punti, superando momentaneamente di una lunghezza il Bayern Monaco. L'Augsburg resta fermo a quota 39.