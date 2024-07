Niklas Süle, che trasformazione: dai chili di troppo a un fisico da urlo

L'incredibile trasformazione di Niklas Süle , difensore del Borussia Dortmund che ha perso più di 8 kg nel giro di poche settimane, oscurando le immagini che lo ritraevano in uno stato di forma non idoneo per una finale di Champions League, poi persa dalla squadra di Terzic contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. L'ex Bayern Monaco si è presentato tirato a lucido nel ritiro del BVB, pronto per sostituire Mats Hummels.

Niklas Süle tirato a lucido: la trasformazione del difensore del Borussia Dortmund

Visite mediche di rito e primo allenamento della pre-season per i calciatori del Borussia Dortmund. Tra questi c'è anche Niklas Süle, centrale tedesco che ha approfittato della sosta per continuare a lavorare e ritrovare la forma fisica ideale. Lo scorso 17 maggio, infatti, erano diventate immediatamente virali le foto che vedevano protagonista l'ex Bayern Monaco in fase di riscaldamento: la divisa e i colori gialloneri non nascondevano uno stato fisico non adeguato per una finalista della UEFA Champions League, per usare un eufemismo. Ora, il via ad una nuova stagione sportiva, con un Sule tirato a lucido per provare a sostituire al meglio Mats Hummels, finito sul mercato degli svincolati. Sui social del Dortmund, le prime immagini dal ritiro del Borussia.