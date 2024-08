Bundesliga, buona la prima per il Leverkusen: vittoria all'ultimo assalto

MONCHENGLADBACH (GERMANIA) - La Bundesliga si apre con i campioni del Bayer Leverkusen, che dopo undici anni consecutivi di Bayern Monaco, inaugurano la nuova stagione, ricominciando da dove avevano terminato, vincendo, ma che fatica per domare un irriducibile Borussia Monchengladbach. La squadra di Xabi Alonso, fresca trionfatrice anche in Supercoppa di Germania e imbattuta in patria, avvisa le rivali per la conquista del Meisterschale, la fame è sempre la stessa.