Bundesliga: il Lipsia parte bene, cade lo Stoccarda

Dopo tutti gli altri top campionati europei, riparte anche la Bundesliga . Dopo la vittoria all'ultimo secondo del Bayer Leverkusen , scendono in campo le altre. Alle 18:30 in campo il Borussia Dortmund contro l'Eintracht Francoforte, domani il Bayern Monaco .

Bundesliga: vittoria per il Lipsia, parte male lo Stoccarda

Parte bene il Lipsia che batte il Bochum: decisivo il gol di Nusa. La rivelazione della scorsa stagione, lo Stoccarda, cade subito contro il Friburgo per 3-1, nonostante avesse sbloccato la partita dopo appena due minuti con Demirovic. la rimonta è arrivata grazie alla doppietta di Kubler e al gol di Doan. Mainz e Union Berlino non si fanno male e pareggiano: Amiri in gol per i padroni di casa, Benes per gli ospiti. Grazie a una tripletta di Kramaric, l'Hoffenheim riesce a battere la neopromossa Kiel per 3-2: inutili i gol di Bernhardsson e Machino. Augsburg-Werder Brema termina 2-2: i padroni di casa rimontano il gol iniziale di Agu con Rexhbecaj ed Essende, ma nel secondo tempo Njinmah segna la rete del definitivo pareggio.