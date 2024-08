Bundesliga, apre Musiala e chiude Gnabry: il Bayern di Kompany inizia bene

Esordio con vittoria per il Bayern Monaco, corsarso con il finale di 3-1 in casa del Wolfsburg. Musiala ha ripreso da dove aveva lasciato a Euro 2024: suo il primo gol stagionale in Bundesliga degli uomini di Kompany. Traumatico l'avvio di ripresa: doppietta di Majer, a bersaglio prima su calcio di rigore e poi su assist di Wimmer. Ci ha pensato, però, Kaminski con un'autorete a rimettere il risultato in parità. Tanto è bastato a Gnabry per piazzare la zampata risolutiva all'82'.