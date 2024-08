Eintracht e Wolfsburg sul velluto, frena il Borussia Dortmund

Bundesliga: vincono Eintracht e Wolfsburg, male il Dortmund

Successo in trasferta per il Borussia M'Gladbach, che supera senza troppi problemi il Bochum, grazie alle reti di Kleindienst e Honorat. Ekitike e Larsson lanciano l'Eintracht Francoforte, che liquida la pratica Hoffenheim, chiudendo il match nella ripresa con Marmoush. Finisce 3-1 in favore dei rossoneri. Complice l'espulsione di Schlotterbeck, il Borussia Dortmund non va oltre lo 0-0 contro il Werder Brema, mentre il Wolfsburg batte a domicilio il Kiel con le marcature in apertura di Arnold e Bornauw. Pirotecnico pareggio fra Stoccarda e Mainz con il botta e risposta nei minuti finali che prima illude i tifosi di casa, a segno con Rieder, e poi regala un punto preziosissimo agli ospiti, in rete con Leitsch. Clamoroso 3-3.