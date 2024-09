Bundesliga: vince ancora il Bayern Monaco, poker Heidenheim

Dopo le gare di sabato, si chiude la seconda giornata della Bundesliga . Domenica che ha visto protagoniste in campo l' Heidenheim contro l' Augbsurg e la sfida tra Bayern Monaco e Friburgo , con i bavaresi vincenti per 2-0.

Bayern Monaco e Heidenheim a punteggio pieno

L'Heidenheim, reduce dal piazzamento europeo della scorsa stagione, continua a vincere e lo fa in grande stile 4-0 il risultati finale nella sfida contro l'Augsburg. Due gol per tempo: prima Wanner su rigore e Scienza, poi Beck e Breunig. Rimane a un punto l'Augsburg. Come l'Heindenheim, a punteggio pieno anche il Bayern Monaco. Nel primo tempo Harry Kane aveva sbloccato la partita segnando il rigore che si era guadagnato. Nella ripresa ci pensa il solito Thomas Muller a chiudere la partita contro il Friburgo.