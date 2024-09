Lutto Eintracht Francoforte: il tecnico Helge Rasche muore in un incidente d'auto

L'Eintracht Francoforte e il mondo del calcio sono in lutto per la tragica scomparsa di Helge Rasche, allenatore della squadra U19, morto giovedì in un incidente stradale a soli 33 anni. La polizia ha riferito che la sua auto è uscita di strada per cause ancora sconosciute, andando a schiantarsi contro un albero.