Bundesliga, il Bayern ne fa 6 e vola al comando. Poker del Leverkusen

Dopo il successo per 4-2 del Borussia Dortmund sull' Heidenheim , hanno regalato gol e spettacolo anche le gare in programma oggi, sabato 14 settembre, valide per la terza giornata di Bundesliga . Vittorie per Friburgo , Bayer Leverkusen , Stoccarda , Francoforte e Bayern Monaco , da oggi primo da solo. Pari a reti inviolate tra Lipsia e Union Berlino .

Riscatto immediato del Bayer Leverkusen

Il Friburgo ha riscattato la sconfitta in trasferta contro il Bayern conquistando il secondo successo casalingo consecutivo: battuto 2-1 il Bochum, che era andato al riposo in vantaggio grazie a un gol di Boadu. Nella ripresa, doppietta in tre minuti di Adamu. Nel finale il VAR ha annullato un gol a Holer, impedendo ai padroni di casa di dilagare. Dopo aver interrotto la sua striscia di partite senza sconfitte in Bundes, il Bayer Leverkusen ha invece ripreso la sua marcia calando il poker in casa dell'Hoffenheim. I campioni di Germania si sono portati sul 2-0 grazie alle reti di Terrier e Boniface, Berisha ha accorciato le distanze, ma nel secondo tempo Wirtz e Boniface le hanno ristabilite. A seguire il tris dello Stoccarda a Moenchengladbach. Ospiti avanti con Undav, momentaneo pareggio di Plea. A decidere la partita una doppietta di Demirovic poco prima dell'ora di gioco.

Lipsia frenato dall'Union Berlino, pokerissimo Bayern: tripletta di Kane

Il Lipsia non è, di pari passo, riuscito a restare a punteggio pieno: fermato in casa sullo 0-0 dall'Union Berlino. Ne ha approfittato il Bayern Monaco di Kompany, che è volato al comando solitario della classifica stravincendo sul campo del neo-promosso Kiel: 6-1. Già avanti 3-0 dopo 13 minuti (gol di Musiala al 1', Kane al 7', autorete di Remberg al 13'), il Bayern ha dilagato ancora con Kane (43') e Olise (65'). Di Gigovic, all'82', il gol della bandiera per il Kiel, che ha preceduto il settimo gol dell'incontro: a realizzarlo Kane, che ha così portato a casa il pallone. Francoforte corsaro a Wolfsburg: doppietta di Marmoush, intervallata dal momentaneo pari siglato da Baku.