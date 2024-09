Bundesliga, Bayern Monaco a valanga. Grifo fa doppietta con il Friburgo

ROMA - Bayern Monaco a punteggio pieno. Alla quarta giornata vince ancora: 5-0 al Werder Brema grazie alla doppietta di Olise e i gol di Musiala, Kane e Gnabry. Bavaresi sempre primi con 12 punti. In scia c’è il Friburgo (9 punti), che non sbaglia contro l’Heidenheim. Apre Doan, poi doppietta di Vincenzo Grifo nel giro di quattro minuti. Anche l’Union Berlino, terzo in classifica, vince in casa con l’Hoffenheim: al 4’ segna Rothe, un minuto dopo raddoppio di Woo-Yeong. Accorcia Bulter, ma serve a nulla. Pareggio per il Bochum: 2-2 con l’Holstein Kiel che non riesce proprio a vincere la prima partita in Bundesliga.