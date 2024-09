Bundesliga, l'Eintracht vince in trasferta e vola al secondo posto

Vola l'Eintracht Francoforte: nel primo dei due anticipi domenicali della quinta giornata di Bundesliga, i rossoneri vincono 4-2 sul campo del neopromosso Holstein Kiel portandosi al secondo posto in classifica a 12 punti, a -1 dalla capolista Bayern Monaco. I ragazzi di Toppmoller passano in vantaggio al 25' con Marmoush ma vengono raggiunti da Machino che trasforma il calcio di rigore al 30'. A inizio ripresa Matanovic segna il 2-1 per l'Eintracht (47') ma è ancora Machino a punire Kaua Santos per il nuovo pareggio dei padroni di casa (50'). A quel punto sale in cattedra Marmoush: l'attaccante egiziano prima firma la sua personale doppietta al 65' e poi serve a Tuta l'assist per il gol del definitivo 4-2 ospite (74'). Notte fonda invece per l'Holstein Kiel che resta ultimo in classifica, in coabitazione con il Bochum, a quota un punto.