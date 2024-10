Bundesliga, Bayer Leverkusen solo 2-2 con l’Holstein Kiel. Borussia Dortmund ko

ROMA - Il Bayer Leverkusen si fa rimontare sul più bello. La sfida contro l’Holstein Kiel sembra in discesa: in 8’ reti di Boniface (altra rete dopo quella in Champions al Milan) e Hofman (al 26’ tris annullato dal Var sempre a firma di Boniface). La squadra di casa comanda, gestisce, poi molla. Sul recupero del primo tempo pareggio di Geschwill, al 70’ rigore trasformato da Arp per il 2-2 finale. La formazione di Xabi Alonso sale a quota 11 punti. Il Bayern Monaco, impegnato domani contro l'Eintracht, sempre primo a quota 13.