Bundesliga: poker del Werder Brema, vince l'Union Berlino

Bundesliga, i risultati e i marcatori

Basta un gol per tempo all'Union Berlino per portare a casa i tre punti che consentono alla squadra di entrare in zona Europa. La sblocca Komlein dopo 18 minuti per i padroni di casa, e Rothe all'89' chiude i discorsi. La squadra della capitale vola al quinto posto, che varrebbe l'Europa League, ma ovviamente è troppo presto per fare calcoli. Stesso discorso vale per il Kiel, che però è al penultimo posto con appena due punti fatti in sette partite. Tre punti portati a casa anche per il Werder Brema che schianta il Wolfsburg in trasferta con un secco 4-2. A passare in vantaggio sono i padroni di casa con Tomàs, ma nel recupero della prima frazione arriva il pareggio di Weiser. Agu poi porta in vantaggio il Werder che dilaga con le reti di Ducksch e Grull, complice l'esupulsione di Wimmer. Nel finale per il Wolfsburg segna l'ex Atalanta Maehle.