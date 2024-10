Bundesliga, il Lipsia batte il Friburgo 3-1 e allunga: +3 sul Bayern

LIPSIA (GERMANIA) - Il Lipsia batte il Friburgo 3-1, nella gara valida per l'ottava giornata della Bundesliga, e si porta momentaneamente in testa alla classifica in solitaria, con tre punti di vantaggio sul Bayern Monaco, impegnato domani sul campo del Bochum. I padroni di casa vanno sotto dopo quindici minuti, per il gol di Doan al 15', ma ribaltano il risultato nella ripresa: decisive le reti di Orban al 47', Geertruida al 58' e Openda al 78'.