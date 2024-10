Theate, due espulsioni in tre giorni: l'ex Bologna si fa perdonare così

Dall'unica espulsione in carriera a due rossi in soli tre giorni . L'incredibile record negativo di Arthur Theate , vecchia conoscenza del calcio italiano, oggi in forza all' Eintracht Francoforte . Il centrale difensivo belga ha guadagnato anzitempo la via degli spogliatoi in Bundesliga e in Coppa di Germania .

Theate, due rossi in tre giorni: l'ex Bologna si fa perdonare offrendo una cena

Prima contro l'Union Berlino, in Bundesliga, e poi con il Borussia M'Gladbach, in Coppa di Germania. Due cartellini rossi in tre giorni per Theate, ma nessuna sconfitta a referto per l'Eintracht Francoforte, che ha pareggiato con la squadra capitolina e passato il turno della competizione nazionale, battendo 2-1 i rivali bianconeri. Partite da dimenticare per l'ex Bologna, che ha messo in difficoltà i suoi compagni con un paio di ingenuità che potevano costar caro alla formazione rossonera. Dispiaciuto per quanto accaduto, il classe 2000 si è scusato sui social: "Chiedo scusa ai miei compagni e ai tifosi per questi cartellini rossi. Sono molto felice della vittoria, che prestazione della squadra! Siete incredibili". E il manager Toppmoller ha aggiunto: "Si è scusato con i compagni e ha invitato tutti a cena. Questo rende il clima nel gruppo ancora migliore".