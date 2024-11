Bundesliga, Bayern Monaco show: tris all'Union Berlino. L'Eintracht ne fa 7!

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Prosegue l'ottimo momento del Bayern Monaco . Nella nona giornata di Bundesliga , la squadra di Kompany conquista la terza vittoria consecutiva in campionato grazie al netto 3-0 inflitto all' Union Berlino : all' Allianz Arena sono decisive le reti di Kane (al 15' su rigore e al 51') e dell 'ex Juve Coman (51'). Un successo importante per i bavaresi che staccano momentaneamente il Lipsia e conquistano la vetta solitaria della classifica a quota 23 punti. L' Union Berlino resta invece fermo a 15.

Eintracht esagerato: sette gol al Bochum

Nelle altre gare del pomeriggio di Bundesliga spicca il clamoroso 7-2 dell'Eintracht Francoforte al Bochum. Una vittoria travolgente per la squadra di Toppmoller a segno con Ekitike (doppietta al 9' e 68'), il solito Marmoush (18'), Knauff (20'), Brown (32'), Dahoud (61') e Uzun (66') che rendono inutili le reti degli ospiti firmate da De Wit (35') e Hofmann (51'). L'Eintracht sale così al terzo posto solitario in classifica a 17 punti mentre il Bochum, alla quarta sconfitta consecutiva (l'ottava stagionale) rimane inchiodato in ultima posizione.

Colpo St.Pauli, prima vittoria per l'Holstein Kiel

Tre punti d'oro in chiave salvezza per il neopromosso St.Pauli che vince 2-0 sul campo dell'Hoffenheim con i gol di Afolayan (20') e Albers (93') e lo aggancia a 8 punti in classifica. Esulta anche un'altra neopromossa, l'Holstein Kiel, al primo successo stagionale: i ragazzi di mister Rapp piegano 1-0 l'Heidenheim grazie all'acuto di Erras (28') e salgono a quota 5 punti. Amoura (82') risponde a Tietz (34'): 1-1 tra Wolfsburg e Augsburg che salgono rispettivamente a quota 9 e 11 punti.

