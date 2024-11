Bundesliga, il Bayern allunga in vetta. Pari per il Leverkusen, Borussia ko

Nel sabato della decima giornata di Bundesliga , il Bayern Monaco di Kompany allunga in vetta grazie alla vittoria esterna contro il St. Pauli : decisiva la rete di Musiala al 22'. Pareggio invece per il Bayer Leverkusen di Alonso , fermato in trasferta dal Bochum .

Bundesliga, pari del Leverkusen contro l’ultima in classifica. Tre punti per il Bayern, Borussia ko

Il fanalino di coda del campionato tedesco, ancora a secco di vittorie, agguanta il pareggio nel finale grazie alla rete di Miyoshi (89') contro i campioni in carica, passati in vantaggio con Schick (22') nel primo tempo. Ultimi minuti decisivi anche per il Werder Brema: Burke regala i tre punti contro l'Holstein Kiel con un gol all'89' per il 2-1 definitivo. In trasferta male anche il Borussia Dortmund: la squadr di Sahin, rimasta in dieci dopo l'espulsione dell'ex Juve Emre Can, perde 3-1 contro il Mainz. Pari a reti inviolate tra Lipsia e Borussia Mönchengladbach.