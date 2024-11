Bundesliga, crollo Lipsia: il Wolfsburg fa cinquina. Sorpasso Leverkusen

L'attenzione per la 12ª giornata di Bundesliga è catalizzata dal posticipo del sabato, che vedrà affrontarsi a Dortmund il Borussia ed il Bayern , "der klassiker" in Germania, ma nei match del pomeriggio non sono mancati gol ed emozioni.

Bundesliga, la classifica

Crollo Lipsia, sorpasso Bayer

Il risultato più eclatante è il largo successo del Wolfsburg, che a sorpresa sbanca la Red Bull Arena, travolgendo il Lipsia di Marco Rose per 5-1. Ne approfitta il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, che passa 2-1 a Berlino sull'Union e si prende il terzo posto in classifica. Negli altri due match in programma, vittoria di misura per l'Augsburg, che piega il Bochum e si allontana dalla zona calda, mentre il Friburgo supera 3-1 il Borussia Mönchengladbach risalendo al quinto posto. Pirotecnico 2-2 infine tra Werder Brema e Stoccarda.

