Bundesliga, il Bayern vince e consolida la vetta: l'Augusta ferma l'Eintracht

Nel sabato della tredicesima giornata di Bundesliga non arrivano risultati spiazzanti dai piani alti della classifica: il Bayern Leverkusen supera 2-1 il St. Pauli grazie alle reti di Wirtz e Tah , il Lispia vince 2-0 in trasferta contro l' Holstien Kiel (a segno Sesko e Silva su rigore) e il Bayern Monaco consolida il primo posto in classifica battendo 4-2 l' Heidenheim con i gol di Upamecano , Musiala (doppietta) e Goretzka .

L'Augusta ferma l'Eintracht: tre punti per Bayern, Lipsia e Bayer

Consolida perché l'Eintracht Francoforte, attualmente secondo in classifica, non riesce ad andare oltre il 2-2 tra le mura amiche contro l'Augusta. I bavaresi ora sono primi a +5. Vittoria di misura, invece, per il Werder Brema: 1-0 in trasferta contro il Bochum, fanalino di coda del campionato tedesco. Alle 18:30 si gioca Borussia Moenchengladbach-Borussia Dortmund.