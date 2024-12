Bundesliga: poker del Wolfsburg, pareggiano Hoffenheim e Friburgo

Wolfsburg-Mainz spettacolare: sette gol e due doppiette

La gara tra Wolfsburg e Mainz la sbloccano gli ospiti con il gol di Nebel dopo appena 11 minuti. Ne passano altri otto e Amoura trova la via per il pareggio. Sul finale del primo tempo Burkadt riporta in vantaggio il Mainz, e ancora una volta il Wolfsburg pareggia al 57' con Tomas. Nebel chiude la doppietta personale al 66' e mantiene il vantaggio dei suoi fino all'83', quando si accende Wind, assoluto protagonista della giornata. L'attaccante danese prima segna il gol del pareggio e poi, in pieno recupero, trova la rete che regala la vittoria al Wolfsburg, che sale al quinto posto alle soglie della Champions League.

Bischof risponde a Ginter: pareggio tra Hoffenheim e Friburgo

Decisamente più tranquilla la sfida tra Hoffenheim e Friburgo. Tutti e due i gol arrivano nel secondo tempo nel giro di cinque minuti. Ginter al 68' sblocca la gara per il Friburgo, Bischof al 73' segna la rete per il pareggio definitivo.