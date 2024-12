Bayern ko a sorpresa, ne approfitta il Leverkusen di Xabi Alonso

Il Bayern perde la sua prima partita stagionale: 2-1 in casa del Mainz . Ne approfitta il Bayer Leverkusen che accorcia in classifica vincendo 2-0 contro l'Augsburg e portandosi a -4 dai bavaresi.

Il Leverkusen accorcia sul Bayern: i risultati della Bundesliga

La squadra di Kompany si sveglia troppo tardi in casa del Mainz. Gara sbloccata al 41' da Jae-Sung che trova anche il raddoppio nella ripresa. All'87' il Bayern Monaco riapre la partita con Sanè, ma ormai è troppo tardi. Compito decisamente più semplice per il Bayer Leverkusen che con i gol di Terrier e Wirtz superano facilmente la pratica Augsburg. Poker del Borussia Monchengladbach contro il Kiel nel 4-1 finale: in gol Kleindienst, Hack e Plea (doppietta). Pareggio tra Union Berlino e Bochum per 1-1: Hollerback risponde a Sissoko. Chiude il quadro la vittoria del Werder Brema contro il St. Pauli grazie alle reti di Kohn e Ducksch.