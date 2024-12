Bundesliga, Schick trascina il Bayer Leverkusen: poker contro il Friburgo

Bundesliga, i risultati della sedicesima giornata

Goleade anche in altri due partite: Werder Brema e Holstein Kiel passeggiano contro l'Union Berlino e l'Augusta, rispettivamente 4-1 e 5-1. Vittoria di misura, invece, per il St. Pauli: 1-0 in casa dello Stoccarda grazie al gol di Eggestein. Tre punti in trasferta pure per il Mainz, 3-1 sul Francoforte, e il Borussia M'gladbach, 2-1 sull'Hoffeneim.