Bundesliga, colpo in trasferta per il Borussia Dortmund. Vince anche il Bochum

Nell'ultima domenica di Bundesliga prima della sosta invernale, il Borussia Dortmund vince 3-1 in casa del Wolfsburg: i gialloneri passano in vantaggio di tre reti già nel primo tempo con Malen (25'), Beier (28') e Brandt (30'). Nella seconda frazione, però, la squadra di Sahin resta in dieci per l'espulsione di Groß e il Wolfsburg accorcia le distanze con l'ex Lazio Vavro (58'). Il Dortmund riesce comunque a stringere i denti per una mezz'ora abbondante e porta a casa i tre punti.